Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çocukların umudu hatalı 5 liralara kaldı

Düzce'de ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.

09:05 -
Haberler Gündem
Çocukların umudu hatalı 5 liralara kaldı

Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı.

Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL’lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL’ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.

FOTO: DHA /
Düzce’de ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz basım 5 TL’lik banknotu satıp, bilgisayar almak istiyor…

‘DERSLERİME DAHA İYİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM’

Hatalı basım paraların satıldığını haberlerde gördüğünü belirten Yasenur Durmaz, “Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Laptopumun ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyordum. Annem bana ekmek almak için 5 lira verdi. 5 liraya baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha önce bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 lirayı satışa çıkardım. Bin liraya bu parayı satmak istiyorum. İkinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum. İnşallah birisi bu parayı benden alır. Bende yeni bir laptop sahibi olurum” dedi. (DHA)

İLGİLİ HABERSelçuk'tan uzaktan eğitim paylaşımı: Her bir çocuğumuz okul heyecanını hak ediyorSelçuk'tan uzaktan eğitim paylaşımı: Her bir çocuğumuz okul heyecanını hak ediyor

 

Düzce Milli Eğitim Bakanı okul para sosyal medya yüz yüze
Son güncelleme: 09:14 18.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more