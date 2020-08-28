Selçuk’tan uzaktan eğitim paylaşımı: Her bir çocuğumuz okul heyecanını hak ediyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından uzaktan eğitim süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı. Uzaktan eğitimle ders başı yapmaya son iki gün kaldığını aktaran Bakan Selçuk, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticilerinin büyük bir sorumlulukla ekran başında olacağını ifade etti.

“HER BİR ÇOCUĞUMUZ OKUL HEYECANINI HAK EDİYOR”

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Pazartesi gününden bu yana öğretmenlerimiz okullardalar. Ben de Ankara'da ve Bitlis'te öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarına katıldım.

* 31 Ağustos Pazartesi günü ders başı yapacak meslektaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyor; bu zorlu süreçte eğitime verecekleri her destek için ülkem adına kendilerine teşekkür ediyorum.

* Uzaktan eğitimle ders başı yapmak için son iki günümüz… Pazartesi günü sabah okullar açılıyor. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri, hepimiz büyük bir sorumlulukla ekran başında olacağız.

* Okullar yüz yüze açılacak olsaydı şu iki gün nasıl bir tatlı telaş içinde olacaksak yine aynısını yaşayalım lütfen. Her bir çocuğumuz, okul heyecanını hak ediyor.