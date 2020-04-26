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Corona alarmı! 2 mahalle ve bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 mahalle ve bir bina daha karantinaya alınırken, 3 mahallede uygulanan karantina uygulaması ise sona erdi.

17:45 -
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Corona alarmı! 2 mahalle ve bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Viranşehir ilçesi kırsal Kurtulmuş Mahallesi, Hilvan ilçesi kırsal Ovacık Mahallesi ile merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan bir binada birer kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün süreyle karantina tedbirleri başlatıldı. Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışlara kapatıldı.

3 BİNADAKİ UYGULAMA SONA ERDİ

Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi, Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi ile Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi’ndeki 3 ayrı binada uygulanan 14 günlük karantinanın ise sona erdiği belirtildi. İHA

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