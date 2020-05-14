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Corona araştırması: Vatandaş normalleşme için bunu bekliyor…

Corona virüsü salgını sebebiyle uygulanan tedbirlerde normalleşme sürecine girilirken, HABİTAT Derneği'nin araştırma şirketi Big Cat Research'e yaptırdığı ''Corona ne zaman geçecek?'' anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, katılımcıların büyük bir bölümü normalleşme için günlük vakaya rastlanmaması gerektiğini düşünüyor.

Habip ATAM
11:20 -
Haberler Gündem
Corona araştırması: Vatandaş normalleşme için bunu bekliyor…

Türkiye’de 11 Mart'ta ilk kez tespit edilen corona virüsü vakası üzerinden 2 ay süre geçmesinin ardından, 4 Mayıs’ta normalleşme süreciyle ilgili takvim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda, bazı illere giriş çıkış yasağı kısıtlaması kaldırılırken, 11 Mayıs'ta AVM ve berberler açıldı.

HABİTAT Derneği'nin yaptırdığı araştırma insanların hayatın ne zaman normale döneceğiyle ilgili düşüncelerini ortaya koydu. Yapılan çalışmayla ilgili Sözcü'ye konuşan araştırma şirketi Big Cat yetkilisi Murat Akşit, katılımcıların normal hayata dönmek için ”Günlük vakaya rastlanmaması” cevabı verdiğini belirtti.

YÜZDE 46: 3-6 AY VAR

”Normale dönmemize ne kadar var?” sorusunu cevaplayanların yüzde 46’sı 3-6 ay cevabını verdiğini söyleyen Akşit, 1-2 ay diyenlerin yüzde 12, 6 ayı geçer diyenlerin oranı ise yüzde 42’yi bulduğunu belirtti.

Ne zaman sinemaya veya tiyatroya gidecekleri yönünde yöneltilen bir soruya katılımcıların sadece yüzde 10’u 1-2 ay cevabını verirken, 3-6 ay diyenler yüzde 35 olarak kaydedildi.

Yüzde 26’lık bir kesim 1-2 ay içerisinde dışarıda yemek yiyebileceğini düşünürken, 3-6 ay içerisinde yemek yiyeceklerini düşünenlerin oran yüzde 38 olarak görülüyor.

”Tatil planına ne zaman başlarsınız?” sorusuna verilen cevaplarda, katılımcıların yüzde 20’si 1-2 ay cevabını verirken, 3-6 ay diyenler yüzde 36 olarak yansıyor.

DİKKAT ÇEKEN ORAN

Erkeklerin yüzde 64’ü 1-2 ay içerisinde berbere gideceğini ifade ederken kuaföre gidecek kadınlarda bu oran yüzde 39 olarak görünüyor.

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Son güncelleme: 11:25 14.05.2020
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