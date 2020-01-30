Corona virüsü için Meclis araştırması istemi

Çin'in Hubei Eyaleti Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsünün ilk olarak 1960'lı yıllarda görüldüğünü aktaran Ayhan Barut, “Çin Hükümeti virüs nedeniyle 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kalmıştır. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden virüse karşı yurttaşlarımızı korumak için, ülkemize gelen turistlerin girişlerinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve virüsten korunma yöntemlerinin araştırılması, rastlanması halinde sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ve personelimizin yeterliliğine ilişkin gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması istiyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZ SALGIN TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYADIR”

Dünyayı tehdit eden Corona virüsünün şu ana kadar 100’ün üzerinde insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

– Çin Hükümeti virüs nedeniyle 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kalmıştır. Bu durum dünya genelinde büyük paniğe yol açmış ve infial yaratmıştır.

– Bu virüs canlılarda akciğer hastalığına neden olan ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu gibi hastalıklara yol açan oldukça tehlikeli bir virüs türüdür.

– Virüsün Çin’de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Vietnam ve Almanya'da görüldüğü basına yansımış ve yetkililer ölü sayısının her geçen gün arttığını açıklamıştır.

– Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da 10'u Çin vatandaşı olmak üzere 12 kişi, Corona virüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştır.

– Her ne kadar yetkililer sadece önlem amaçlı olduğunu söylese de ülkemiz gerek jeopolitik konumu gerekse de ülkeler ile olan alışverişi nedeniyle Corona salgını tehlikesiyle karşı karşıyadır.

– Hava, kara deniz yolu kullanarak ülkemize gelen turistlerin girişlerinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve virüsten korunma yöntemlerinin araştırılması, rastlanması halinde sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ve personelimizin yeterliliğine ilişkin gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması istenmiştir.