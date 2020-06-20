Corona virüsü taşıyan öğrenciler LGS’ye böyle girdi

Corona virüsü tedbirlerinin uygulandığı Liselere Geçiş Sınavı(LGS) bugün saat 09.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte okullara gelen öğrenciler, maske kuralına özen gösterdi.

8. sınıf öğrencileri okulun içine sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alındı. Öğrencilerin mevcut maskeleri çıkarılarak yeni maske takmaları sağlandı.

Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde okullarda oturma düzenleri sağlandı. Okulun girişindeki görevliler, maske, eldiven ve siperlik takarak önlemlerini aldı.

Okul içlerinde bunlar yaşanırken okul dışında yoğun kalabalık oluşturan veli öğrencilerin görüntüsü eleştirilere neden oldu.

CORONA POZİTİF ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL ÖNLEM

2 oturumda gerçekleştirilen sınav saat 12.50 itibariyle sona erdi. Sınava giren corona virüsü pozitif öğrenciler için Sağlık Bakanlığı tarafından özel önlemler alındı.

Öğrenciler, bakanlığın özel araçları ve ambulanslarla evlerinden alınarak sınava girecekleri Kartal Gürbüz Bora İlkokuluna getirildi. Öğrencilere burada tulum giyen sağlık çalışanları da eşlik etti. Öğrenciler okullara teker teker sırayla alındı.

Corona virüsü pozitif olan öğrencilerin okulda kendilerine ayrılan farklı bölümlerde tek başlarına sınava girdiği ve diğer öğrencilerden farklı giriş ve çıkışları kullandıkları öğrenildi.

Sınavın ardından öğrenciler tekrar araç ve ambulanslarla evlerine bırakıldı. (İHA)