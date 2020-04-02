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Corona virüsü vakalarının yüzde 56’sı İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ilk kez corona virüsü vaka sayılarını il bazında açıkladı. Listenin ilk sırasında 8 bin 852 vakayla İstanbul var. Türkiye genelindeki 15 bin 679 vakanın yüzde 56'sının İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. En az vaka görülen şehir ise corona virüsü testi pozitif çıkan iki kişiyle Burdur oldu. En çok vefatın yaşandığı şehir 117 ölümle İstanbul, en az can kaybının yaşandığı şehirler ise üçer vefatla Adana ve Sakarya olarak açıklandı.

Sozcu.com.tr
11:17 -
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Corona virüsü vakalarının yüzde 56’sı İstanbul’da

Corona virüs salgını Türkiye’de ‘resmen’ 11 Mart gecesi hayatımıza girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 gün sonra ilk kez vaka sayılarını il bazında açıkladı. Bakan Koca, en fazla corona virüs vakasının İstanbul’da görüldüğünü söyledi.

8 bin 852 vakanın görüldüğü İstanbul‘u, İzmir (853) ve Ankara (712) takip ederken, 81 ilin 39’unda can kaybı yaşandığı açıklandı. 1 Nisan itibarıyla Türkiye genelindeki 15 bin 679 vakanın yüzde 56’sının İstanbul’da olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL

1- İSTANBUL: 8 BİN 852
2- İZMİR: 853
3- ANKARA: 712
4- KONYA: 584
5- KOCAELİ: 410
6- ISPARTA: 268
7- SAKARYA: 207
8- ADANA: 197
9- BURSA: 135
10- SAMSUN: 112

EN ÇOK CAN KAYBI YAŞANAN 10 İL

1- İSTANBUL: 117
2- İZMİR: 18
3- KOCAELİ: 8
4- ANKARA: 7
5- KONYA: 7
6- ZONGULDAK: 5
7- TRABZON: 5
8- BALIKESİR: 5
9- ADANA: 3
10- SAKARYA: 3

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Adana Ankara Burdur Bursa Corona Isparta istanbul izmir Konya Sağlık Sağlık Bakanı Sakarya Samsun TRABZON Türkiye Zonguldak
Son güncelleme: 11:26 02.04.2020
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