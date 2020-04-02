Corona virüsü vakalarının yüzde 56’sı İstanbul’da

Corona virüs salgını Türkiye’de ‘resmen’ 11 Mart gecesi hayatımıza girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 gün sonra ilk kez vaka sayılarını il bazında açıkladı. Bakan Koca, en fazla corona virüs vakasının İstanbul’da görüldüğünü söyledi.

8 bin 852 vakanın görüldüğü İstanbul‘u, İzmir (853) ve Ankara (712) takip ederken, 81 ilin 39’unda can kaybı yaşandığı açıklandı. 1 Nisan itibarıyla Türkiye genelindeki 15 bin 679 vakanın yüzde 56’sının İstanbul’da olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL

1- İSTANBUL: 8 BİN 852

2- İZMİR: 853

3- ANKARA: 712

4- KONYA: 584

5- KOCAELİ: 410

6- ISPARTA: 268

7- SAKARYA: 207

8- ADANA: 197

9- BURSA: 135

10- SAMSUN: 112

EN ÇOK CAN KAYBI YAŞANAN 10 İL

1- İSTANBUL: 117

2- İZMİR: 18

3- KOCAELİ: 8

4- ANKARA: 7

5- KONYA: 7

6- ZONGULDAK: 5

7- TRABZON: 5

8- BALIKESİR: 5

9- ADANA: 3

10- SAKARYA: 3