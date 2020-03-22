Corona virüsünde vaka sayısı artıyor! İşte Türkiye ve dünyada son durum

Dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil onlarca ülkeye yayılan corona virüsünde bilanço gün geçtikçe artıyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (Covid-19) Aralık ayından bu güne kadar 190 ülkeye yayılırken binlerce ölüme neden oldu. Salgın nedeniyle dünya genelinde birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanırken, corona virüsünden daha fazla etkilenen yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların evlerinden çıkmaması yönünde uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye’de de 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Corona virüsü salgını nedeniyle uzmanlar evden çıkmama uyarılarında bulunurken, hastalığın yayılmaması için alınacak kişisel tedbirlerin önemine dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye dahil dünyanın 190 ülkesinde görülen corona virüsünde her geçen gün bilanço artıyor. Corona virüsünün ortaya çıkmasından itibaren çeşitli önlemler ile salgının en geç görüldüğü ülke konumuna gelen Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne yakalanan ve testleri yapılan kişi sayısını aralıklarla vatandaşlara aktardı.

Türkiye’de son olarak corona virüsü vakası 1236‘ye ulaşırken, toplam 30 kişi hayatını kaybetti.

11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka, 16 Mart'ta 47 vaka, 17 Mart'ta 98 vaka, 18 Mart 191 vaka, 19 Mart'ta 359, 20 Mart'ta 670, 21 Mart'ta 947 vaka yaşandı. 22 Mart’ta ise bu rakam 1236’ya yükseldi.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde 190 ülkeye yayılan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle can kayıpları artıyor. Özellikle Çin’de ortaya çımasına rağmen corona virüsünden en fazla İtalya etkilenmiş durumda. İspanya’da ölenlerin sayısı 1753 olurken bu sayı İtalya’da 5 bin 476’ye yükseldi. İtalya’nın yanı sıra İran, ABD, İspanya, Almanya, Fransa gibi ülkeler de salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında ye aldı.

Dünyada corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 337 bin 723‘e ulaşmış durumda. Salgın nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 441 olarak kayıtlara geçti. Enfekte olan ve tedaviye olumlu yanıt vererek kurtulanların sayısı ise 96,958 oldu.

İTALYA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 651 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 5 bin 476'ya yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısı artarak devam ediyor.

EN GENCİ 31 YAŞINDA

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41'inin 80-89 yaş arası, yüzde 35'inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.

ÇEKYA'DA ÖLÜM YOK

Orta Avrupa ülkesi Çekya'dan da corona virüsü ile ilgili güncelleme bilgisi geldi… Pazar sabahı yapılan açıklama Çekya Sağlık Bakanlığı'ndan geldi… Yapılan açıklamada 10.7 milyon nüfuslu ülkede 158 yeni vaka görüldüğü belirtildi.

Çekya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü vaka sayısının 1047'ye çıktığını duyururken, 6 kişinin iyileştiğini ve ölüm gerçekleşmediğini açıkladı. Cumartesi günkü verilere göre Çekya'daki sağlık görevlileri 15.584 kişiye corona virüsü testi yaptı.

İSPANYA'DA ÖLÜM YÜZDE 30 ARTTI

Corona virüsünden İtalya ile birlikte en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan dehşete düşüren bilgiler geldi… İspanyol medyasının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerde İspanya'da Covid-19'a bağlı ölümlerin sayısı yüzde 30 artarak 1720'ye çıktı. Son 24 saat içerisinde 394 kişinin öldüğü belirtildi.

Resmi rakamlara göre corona virüsü vakaları da yüzde 15 artarak 28.572'ye ulaştı. Dün bu rakam 24.926'ydı.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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