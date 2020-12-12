Coronadan ölen doktor eşinin ‘Dul-yetim’ maaşı kesildi

Corona virüsünden ölen Dr. Uğur Ertuğrul eşi Muhteber Ertuğrul sosyal medya hesabından bağlanan dul yetim maaşında 2 bin TL kesinti uygulandığını belirterek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a tepki gösterdi.

YOĞUN BAKIMDAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan 58 yaşındaki Uğur Ertuğrul yakalandığı corona virüsü nedeniyle Mayıs ayında hayatını kaybetmişti.

Kendisi gibi sağlıkçı olan Uğur Ertuğrul’un emekli ebe eşi Muhteber Ertuğrul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin ölmeden önce yoğun bakımda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda doktor Ertuğrul’un corona virüsüne yakalanmadan önce 24 saat boyunca Covid-19 nöbeti tuttuğu ve bu nöbetin kapalı bir odada gerçekleştiği öne sürüldü.

“GÖZÜNDEKİ YAŞLAR, ÇARESİZLİĞİN YAŞLARI…”

Emekli ebe Muhteber Ertuğrul paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Bu doktor 58 yaşında penceresiz odada 24 saat Covid nöbeti tutarken hastalandı. Bu resim birbirimize veda ettiğimiz günün resmi. Ha o gözündeki yaşlar mı, çaresizliğin yaşları. Bir ay 2 çocuğumla durumu kötü her an kaybedebiliriz diye bekledik biz. Bizi bugün yeniden öldürdünüz.”

BAKAN SELÇUK’A TEPKİ GÖSTERDİ

Uğur Ertuğrul’un eşi Muhteber Ertuğrul paylaşımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, “Covid-19 meslek hastalığı sayılsın” önerisine yönelik verdiği cevabın videosunu alıntılayarak tepki gösterdi.

Dul yetim maaşında kesinti yapıldığını belirten Ertuğrul, “Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor eşimden bağlanan dul yetim maaşımızdan 2 bin TL kesinti yapıldı. 170 hattından defalarca talep açtırdım. Açıklayıcı bir yanıt alamadım. Devlet büyüklerine ulaşıp anlatmamı bile söylediler. Kızımın sigortalı çalışması sebebiyle 3 bin 900 TL geri ödeme yapacağımıza dair bir yazı geldi. 170’i aradım eşimin emekli sandığından emekli olduğunu kızım sigortalı olduğu için kesinti yapılmaması gerektiği söylendi. Defaen talep açtırdım” ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul, “Hakkımızı helal etmiyoruz. Unutursak kanımız kurusun” diyerek Zehra Zümrüt Selçuk’u istifaya davet etti.

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