Covid-19 mahkeme kapattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakim ve tüm personeli karantinaya alınan mahkemede duruşmalara 14 gün ara verildi.

Hakim, katip ve mübaşiri karantinaya alınan 2. Asliye Ceza Mahkemesi için Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu bugün toplandı. Toplantı sonucunda mahkemenin kapalı olacağı ve duruşmaların yapılmayacağına karar verildi.

BARO AVUKATLARA DUYURDU

Adalet Komisyonunun kararını Aydın Barosu üyelerine bir mesajla bildirdi. Baro mesajında şöyle denildi:

* Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyon başkanlığının 30.09.2020 Tarih ve 2020/1250 Muh. Sayılı kararı gereğince Covid-19 pandemisi nedeniyle Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi kalem personel ile birlikte 14 günlük karantinaya alınmış olup, mahkeme ve kaleminin kapalı kalacağı, duruşmaların yapılmayacağını meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur.

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