Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Covid-19 mahkeme kapattı

Kuşadası adliyesinde 2. Asliye Ceza Mahkemesinin hakim, katip, kalem personeli ve mübaşiri Covid-19 nedeniyle karantinaya alınınca mahkeme duruşmalarına 14 gün ara verildi.

Latif SANSÜR
18:14 -
Haberler Gündem
Covid-19 mahkeme kapattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakim ve tüm personeli karantinaya alınan mahkemede duruşmalara 14 gün ara verildi.

Hakim, katip ve mübaşiri karantinaya alınan 2. Asliye Ceza Mahkemesi için Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu bugün toplandı. Toplantı sonucunda mahkemenin kapalı olacağı ve duruşmaların yapılmayacağına karar verildi.

BARO AVUKATLARA DUYURDU

Adalet Komisyonunun kararını Aydın Barosu üyelerine bir mesajla bildirdi. Baro mesajında şöyle denildi:

* Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyon başkanlığının 30.09.2020 Tarih ve 2020/1250 Muh. Sayılı kararı gereğince Covid-19 pandemisi nedeniyle Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi kalem personel ile birlikte 14 günlük karantinaya alınmış olup, mahkeme ve kaleminin kapalı kalacağı, duruşmaların yapılmayacağını meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur.

İLGİLİ HABERBilim Kurulu Üyesi Ünal'dan corona aşısı açıklaması!Bilim Kurulu Üyesi Ünal'dan corona aşısı açıklaması! İLGİLİ HABERCorona virüsü aşısında yeni sonuç: GüçlendiriyorCorona virüsü aşısında yeni sonuç: Güçlendiriyor
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more