Covid-19 tesis kapattırdı!

İl Özel İdaresi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Kuruma ait Karakum Tesisleri’nde çalışan Yavuz Şen (35) adlı personelin yaşadığı rahatsızlık üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çalışanın tedavi sürecinin başladığı vurgulanan açıklamada, “Söz konusu çalışan ile temasları bulunan diğer çalışanlarımız ivedilikle tespit edilmiş ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Tesisimizde sağlık tedbirleri artırılmış, hizmet sunulan tüm alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tesisimiz iki gün süreyle plaj hizmetlerine ara vermiştir” denildi.

İl Özel İdaresinin yaptığı açıklama sonrası yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde kontrol altına alınan ve tedavisi gerçekleştirilen Yavuz Şen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*İşim gereği yoğun ve kalabalık bir ortamdaki çalışma temposunda her ne kadar kurallara dikkat edip, kendimizi elimizden geldiği kadar korusak da korktuğum şey başıma geldi ve corona testim pozitif çıktı.

*Allah’ın izniyle bunu da atlatacağım neler atlatmadık ki dualarınızı eksik etmeyin. İHA