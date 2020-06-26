Cuma mesajları: En anlamlı, kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ve sözleri (Hayırlı Cumalar)

Cuma günü için en güzel ve anlamlı mesajları sizler için derledik. Haberimizde bulunan en güzel resimli Cuma mesajlarıyla, Cuma gününün huzurunu ve faziletini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte Whatsapp, SMS ve Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI 26 HAZİRAN

– Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız mübarek olsun!

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammediyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

– Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.





– Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

– Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

* “Allah’ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

– Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammediyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.





* “Kalbinizin kapılarını sonuna kadar iyiliğe açtığınız bir cuma olması dileğiyle”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

* Rabbim sen insanları, hayvanları ve doğayı yarattın. Evreni bizlere hediye ettin. Bizim görevimiz de bunu korumaktır. Hayırlı cumalar”





* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

MÜSLÜMANLAR CUMA GÜNÜ NELER YAPAR?

Müslüman inancına sahip kişilerin cuma günü yapmaları gerekenler şöyle sıralanmıştır;

1. Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

2. Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

3– Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5– Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.) [Deylemi]

CUMA HUTBESİ 26 HAZİRAN

YUVALARIMIZ KUR'AN İLE AYDINLANSIN

Muhterem Müslümanlar!

Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere nadide birer emanetidir. Hayatımızdaki en sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli ziynettir. Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir.

Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel ahlakla geliştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.”

Kıymetli Müminler!

Çocuklarımız bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise

Yaz Kur'an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Yaz Kur'an Kurslarımız Diyanet Televizyonunda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz.

Değerli Müslümanlar!

Yaz Kur'an Kurslarıyla çocuklarımız Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve onun anlam dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklar.

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: “Elif. Lâm. Râ. Bu Kur'an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır…”

O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur'an'la ömrümüzü imar edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve tertemiz fıtratlarına imanı, İslam'ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur'an'ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım.

Hutbemin sonunda, üniversite sınavına girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum.