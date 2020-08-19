Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

* Türkiye’nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

* 400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyoruz.

* Yenilenebilir enerji olayı gerçekten bizler için çok çok önemli.

* Artık sadece üretmek yetmiyor. Şirketlerimizin inovasyona araştırma geliştirme faaliyetlerine de ağırlık vermesi gerekiyor.

* Güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz.

CORONA VİRÜSÜ

* Dünyanın birçok ülkesinde corona virüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özel sektörü ve kamu kurumlarıyla özgün bir yol izliyor.

* Ne salgınla mücadelemizi sekteye uğrattık ne de yatırımlarımızı durdurduk. 800 bin insanın canına mal olan krizin üstesinden gelmek kolay değildir. Sadece sosyal hayatı değil günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir.

* Ülkemiz aldığı tedbirler ve attığı adımlarla krizi en başarılı yürüten ülkelerdendir. Vaka sayısında kısmı artış yaşanda da salgın kontrolümüz altındadır. Turizm sektörü toparlanmaya başladı.

* Türkiye genelinde konut satışları temmuzda yüzde 125 artarak tarihi bir rekora imza attı. Elektrik tüketimi verileri artış eğilimde.

* CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek bu ülkeyi sanayide dışa bağımlılığa mahkum ederiz. Sığ muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Sağa sola Türkiye’yi şikayet eden muhalefet bu ülkeye yabancılaşmış demektir.