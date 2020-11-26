Dans ederken 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı İnişdibi Mevkii'nde dün gece meydana gelen olayda, arkadaşı ile birlikte pikniğe giden 51 yaşındaki Süreyya Özkal isimli kadın, yemek yiyip alkol aldıktan sonra müziğin etkisi ile dans etmeye başladı. Özkal, bir anda dengesini kaybederek 20 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı.Yanında bulunan arkadaşı Ahmet Bora Balaçlı 112 acil servisi arayarak yardım istedi.

Bölgeye Köyceğiz Belediyesi itfaiyesi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre bilinci kapalı olduğu gözlenen Özkal, ekiplerin kurduğu düzenek ile bulunduğu yerden halat ve sedye yardımıyla çıkarıldı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir 15 metre uçuruma yuvarlandı, sağ kurtuldu