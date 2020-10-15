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Dayakçı kocaya 60 günlük uzaklaştırma verildi

Aydın'ın Söke ilçesinde eşini darp ederek yüzü ve gözünü morartan Ü.K.'ya 60 gün uzaklaştırma kararı verildi.

Güncellenme: 23:53, 15/10/2020
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Dayakçı kocaya 60 günlük uzaklaştırma verildi

Söke ilçesinde eşi tarafından şiddet gören Ö.K.’nın şikayeti üzerine, şüpheli koca Ü.K. hakkında ‘kasten adam yaralama’ suçlaması ile başlatılan soruşturma sonuçlandı.

Aile Mahkemesi tarafından eşine şiddet uygulayan kocanın 60 gün süre ile şiddet mağduruna tehdit ve hakarette bulunmaması, korunan kişinin konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmaması, korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmaması kararı verildi.

Ayrıca, uzaklaştırma kararının infazı amacıyla şiddet uygulayan eş Ü.K.’ya elektronik kelepçe takıldı. İHA

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