Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik’te FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, örgütle bağlantısı tespit edilen 1'i emekli, 2'si daha önce ihraç edilmiş olan 3 albay, halen aktif olarak görevde olan 3 binbaşı, halen aktif olarak görevde olan 1 yüzbaşı, 1'i halen aktif olarak görevde, 4'ü daha önce ihraç edilmiş olan 5 üsteğmen, 7'si halen aktif olarak görevde, 6'sı daha önce ihraç edilmiş olan 13 astsubay, halen aktif olarak görevde olan 1 uzman ve 5 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.