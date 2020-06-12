Hrant Dink Vakfı’na tehdit iddianamesi hazır

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında “Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçundan iddianame düzenlendi.

TEHDİT MESAJI

Şüphelilerden Hüseyin A.’nın üç kez tehdit olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken, Ersin B.’nin e-posta ile bir kez tehdit eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink Vakfı'na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderilmişti. 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde gönderilen ve “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini içeren tehdit mesajlarında, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve vakıf avukatı ölümle tehdit edilirken vakıf yetkililerinin de ülkeyi terk etmeleri istenmişti.