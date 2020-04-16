Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 70 ülkeden 25 binden fazla kişi geldi!

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Covid-19 salgını verilerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Krizin başından itibaren yaklaşık 70 ülkeden 25 bini aşkın vatandaşımız yurt dışından ülkemize getirilmiştir. 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 12 bin 470 vatandaşımız bu yurtlarda kalmaktadır.

* Gözlem süresi sona eren 23 bin 50 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. 14-15 Nisan 2020 tarihlerinde 76 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır.

YURT DIŞINDA 13 TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada yurt dışında vefat eden Türk vatandaşları ve alınan çağrılarla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

* 14 Nisan 2020 tarihinde 12, 15 Nisan 2020 tarihinde 1 olmak üzere toplam 13 vatandaşımız vefat etmiştir. Covid-19 ile Mücadelede Vatandaşlarımızla İletişim Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından 15 Nisan saat 16.00 itibariyle toplam, 54 bin 300 çağrıya yanıt verilmiştir.

* DKDM Twitter ve Facebook hesaplarında 15 Nisan saat 16.00 itibarıyla kaydedilen hareketler aşağıda sunulmuştur:

Toplam 27 mesaj alınmıştır. Bunlardan 19'u DM ile doğrudan yanıtlanmış ve değerlendirilmek üzere ilgili birimlerimize yönlendirilmiştir. En çok mesaj Ukrayna, KKTC, Suudi Arabistan ve Avrupa ülkelerinden alınmıştır.

* Mesajların yaklaşık tamamı corona virüsü krizi nedeniyle uçuşların durdurulması ertesinde halen yurt dışında bulunan ve yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızdan gelmiştir.

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ GELİŞMELERİ

Açıklamada dünyadaki gelişmelere ilişkin şu veriler paylaşıldı:

ABD: Eyaletlerdeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) iletilen münferit raporları düzenli olarak güncelleyen medya kuruluşları 14 Nisan itibariyle ABD’de teyitli toplam vaka sayısını 598 bin 670, ölü sayısını 25 bin 239 olarak bildirmektedir.

* ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), hastadan tükürük alınması yoluyla gerçekleştirilen testi onaylamıştır. Sözkonusu testin, virüsün teşhisinin sağlık çalışanlarını riske atmadan gerçekleştirilmesi bakımından önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

Almanya: Robert Koch Enstitüsü’nün internet sayfasında yer alan ve bu sabah güncellenen verilere göre, Almanya'da COVİD-19 salgını kapsamında tespit edilen toplam vaka sayısı 127 bin 584'e yükselmiş olup, vefat sayısı 3 bin 254’tür. Son 1 gün içinde tespit edilen vaka sayısı ise 2 bin 486 olmuştur.

Arnavutluk: Teyitli COVID-19 vakalarının sayısı 494’e yükselmiştir. Ölümlü vaka sayısı ise 25’tir. Karantina tedbirlerine uymayanların 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngören kanun tasarısı, Arnavutluk Meclisi Hukuk Komisyonu’nda onaylanmış olup, tasarının 16 Nisan Meclis Genel Oturumu’nda yasalaşması söz konusudur.

* Bahsekonu tasarıya göre, tedbirlere uymayanların 3 yıl, tedbirlere uymayarak başkasının sağlığına zarar verenlerin 5 yıl ve bu şekilde bir kişinin ölümüne yol açanların 15 yıl hapis cezasıyla yargılanmaları öngörülmektedir.

Azerbaycan: Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Ankara’da Atakule’nin 13 Nisan akşamı Azerbaycan bayrağıyla ışıklandırılmasına ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yayımladığı teşekkür mesajında; kardeş Türkiye’ye derin şükranlarını sunduğunu, ülkelerimizin sevinçli ve zorlu günlerde her zaman birbirlerinin yanında olduklarını, birliğimizin ve gücümüzün bundan kaynaklandığını, iki halka sağlık, ülkelerimize barış ve refah dilediğini ifade etmiştir.

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Belçika:14 Nisan itibariyle COVİD-19 kaynaklı toplam vaka sayısı: 31.119, hayatını kaybedenlerin sayısı: 4 bin 157 olarak açıklanmıştır. Ülke genelinde hastanelerin acil servislerine, normale göre çok daha fazla insanın depresif hisler, endişeli düşünceler veya diğer psikolojik şikayetlerle başvurduğu, karantinadan dolayı yalnız kalan insanların depresif belirtiler göstermeye başladıkları, tecridin devam etmesi halinde durumun giderek artacağına dikkat çekilmiştir.

Cezayir: 14 Nisan’da COVİD-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 326'ya (+13), toplam vaka sayısı 2070'e (+87) yükselmiştir. Öte yandan, 2021 yılında Oran'da düzenlenmesi öngörülen 19. Akdeniz Olimpiyatlarının salgın nedeniyle 2022 yılına ertelendiği bildirilmiştir.

İspanya: 15 Nisan itibarıyla teyitli vaka sayısının 177 bin 633, virüs kaynaklı ölümlerin 18 bin 579, tedavi edilenlerin sayısının ise 70 bin 853 olduğu açıklanmıştır.

İtalya: Sağlık Bakanlığı'nca 14 Nisan'da yayımlanan verilere göre, ülkedeki vakaların sayısı 104 bin 291'e, ölüm vakaları 21 bin 067'ye yükselmiştir. Ölümler, iyileşenler ve mevcut vakalar itibariyle ülkede COVID-19'a yakalananların toplam sayısı 162 bin 488 olmuştur.

Kanada: Federal makamlarca açıklanan verilere göre, 14 Nisan itibarıyla ülke genelinde yapılan toplam test sayısı 451 bine yaklaşmış, tespit edilen COVİD-19 vaka sayısı 26 bini aşmış, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 823’e yükselmiştir.

* 14 Nisan gece itibarıyla, yurt dışından gelip ‘muteber bir tecrit planına' sahip olmayan Kanadalıların 14 gün boyunca özel olarak belirlenen karantina bölgelerinde kalmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Pakistan: 15 Nisan itibariyle toplam teyitli COVID-19 sayısı 5.988'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye ulaşmıştır. Karaçi merkezli Jamia Dar-ul-Uloom cemaatinin girişimiyle bir araya gelen ülkedeki Ulema sınıfının önde gelen temsilcileri, cemaatle namaz kılınmasını elzem olarak nitelendirerek beş vakit namazın, Cuma namazlarının ve teravih namazlarının camilerde cemaatle kılınmasına karar vermiştir. Anılan grupların mescitlerinde cemaatle namazlara başlanacağı ifade edilmektedir.

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Rusya Federasyonu: 14 Nisan itibariyle COVID-19 vaka sayısı 21 bin 120, hayatını kaybedenlerin sayısı 170 olarak açıklanmıştır. Yapılan toplam test sayısı 1,4 milyona ulaşmıştır. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bir Rus şirketinin COVID-19 ilacı geliştirdiğini ve 10-12 gün içerisinde ilacın klinik denemelerinin başlatılacağını açıklamıştır.

Sırbistan: 14 Nisan itibariyle Covid-19 pozitif toplam vaka sayısı: 4 bin 465, hayatını kaybedenlerin sayısı 94 olarak açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, ventilasyona bağlı hasta sayısı azalmaya ve daha az semptomlu olanların sayısı artmaya başladığında olağanüstü halin iptal edileceğini söylemiştir.

Şili: COVID-19 toplam vaka sayısının 7 bin 917, ölü sayısının ise 92 olduğu, 2646 kişinin iyileştiği açıklanmıştır.

Yunanistan: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 bin 170’e çıktığı, ölü sayısının 101’e yükseldiği duyurulmuştur.

* Hükümet Sözcüsü Peças Mega TV'ye verdiği demeçte, COVID-19'a karşı alınan kısıtlayıcı önlemlerin Mayıs başından itibaren kademeli ve uzun vadeli olarak kaldırılmaya başlanabileceğini, önümüzdeki birkaç gün için hükümetin ‘yol haritası'nın belli olacağını bildirmiştir.

* İlk olarak, Mayıs başından 15 Haziran’a kadar olan dönemi kapsayacak önlemleri açıklayacaklarını, kademeli olarak bazı ekonomik ve sosyal faaliyet sektörlerinin faaliyetine izin verileceğini, bazılarının ise kapalı kalacağını ifade etmiştir.

AB Dış İlişkiler Servisi (DİS) tarafından yapılan ‘Koronavirus: AB'nin Silahlı Kuvvetleri Arasında Bilgi Değişimini Kolaylaştırma Maksatlı Görev Gücü' başlıklı açıklamada, Yüksek Temsilci Borrell'in, COVİD-19 ile mücadelede sivil kurumlara destek olmak üzere gerçekleştirilen ulusal düzeydeki askeri yardımları desteklemek ve bu konudaki bilgi değişimini kolaylaştırmak için bir görev gücü kurulması talimatını AB Dış İlişkiler Servisine verdiği; görev gücünde AB Askeri Sekretaryasından ve ihtiyaç duyulan diğer kurumlardan uzmanların biraraya geleceği; üye ülkelerin internet platformu üzerinden taleplerini iletebilecekleri, en iyi uygulamalar ve katkı sağlayabilecek diğer hususlar hakkında görev gücü ile bilgi paylaşabilecekleri kaydedilmektedir.

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Afrika Birliği (AfB): Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) tarafından Covid-19 salgınına dair yayımlanan son bilgilendirme notunda yer alan güncel verilerde, 14 Nisan 2020 itibariyle 52 Afrika ülkesinde toplam 15 bin 284 Covid-19 vakasının görüldüğü, virüsün yol açtığı komplikasyonlara bağlı olarak 815 ölüm yaşandığı, 2 bin 895 kişinin ise iyileştiği bildirilmektedir.

Avrupa Konseyi: San Marino Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 15. maddesi kapsamında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini askıya aldığına dair Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirimde bulunmuştur.

COVID-19 salgını çerçevesinde daha önce Gürcistan, Romanya, Ermenistan, Moldova, Letonya, Estonya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan derogasyon bildirimlerini AK Genel Sekreteri’ne iletmiştir. San Marino'nun bildirimiyle birlikte COVID-19 salgını uyarınca AİHS 15. Maddeye istinaden derogasyon bildiriminde bulunan toplam ülke sayısı 10 olmuştur.

BM Cenevre Ofisi Basın Servisi tarafından 14 Nisan 2020'de düzenlenen mutat basın toplantısında DSÖ Sözcüsü tarafından COVID-19 salgınına ilişkin olarak yapılan açıklamada özetle:

DSÖ'nün ülkelere temel politika tavsiyesinin çok sayıda test yapılması yönünde olduğu, ancak bu unsurları ulusal makamların hayata geçirebileceği, ABD'nin DSÖ için yalnızca mali katkı değil, aynı zamanda bilim ve işbirliği bakımından da çok önemli bir ortak olduğu, dünya genelinde vakaların %90 oranında Avrupa ve ABD'den kaynaklandığı, salgında tepe noktaya henüz varılmadığı, ÇHC için mevcut durumda en ciddi tehlikenin dışarıyla bağlantılı yeni vakaların ortaya çıkması olduğu, hastalığa karşı aşı geliştirilmesi konusunda kimsenin tarih veremeyeceği, bununla birlikte aşının 12 aydan daha kısa bir sürede geliştirilmesi beklentisinin gerçekçi olmayacağı belirtilmektedir. (İHA)

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