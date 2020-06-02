Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘sondaj’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Türkiye Petrolleri’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

09:22 -
Haberler Gündem
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘sondaj’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye’nin sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri’nin açıklaması şöyle:

* Türkiye Petrolleri'nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir.

* Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir.

Son güncelleme: 09:27 02.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more