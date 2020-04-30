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DİSK Başkanı Çerkezoğlu 1 Mayıs öncesi SÖZCÜ’ye konuştu: Sistemin işçi sınıfına vaat edeceği bir şey kalmadı

Corona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sokağa çıkmak yasak olacak. Pandemi ile birlikte çalışanlar ücretsiz izne çıkarılırken, bir yandan da birçok işçi büyük riske rağmen işlerine gitmek zorunda kalıyor. Bu tabloda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın nasıl kutlanacağını DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, SÖZCÜ'ye anlattı.

Sozcu.com.tr
14:02 -
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İlk günden itibaren işten çıkarmaların yasaklanmasını ve zorunlu acil olmayan işlerde çalışmanın durdurulmasını talep ettiklerini belirten Çerkezoğlu, “Çarklar dönecek anlayışı salgının işçiler arasında daha çok yayılmasına sebep oluyor” dedi

İşçilerin sağlığı ve işi arasında bir tercih arasında kalıp mecburen çalışmak zorunda olduğu için salgına karşı daha korunaksız olduğunu belirten DİSK Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu koşullarda gidiyoruz 1 Mayıs’a. O nedenle bütün dünyadaki sistemin işçi sınıfına, emekçi sınıfına vaat edeceği bir şeyi kalmadı. Salgın süresinde yaşadığımız sorunlara ilişkin taleplerimizi ve aynı zamanda yeni dünya düzeninin şart olduğunu söylüyoruz.

* Bu 1 Mayıs’ta sloganımız “Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için yaşasın 1 Mayıs”. Bu yeni düzen de emeğin Türkiye’sidir. Yani işçi sınıfının örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırıldığı, hakça paylaşıldığı, eşitliğin hissedildiği, üretenlerin yönettiği bir dünya düzeni olması gerektiğini söylüyoruz ve 1 Mayıs çalışmalarımızı da hafta başından itibaren emek haftası olarak bu taleplerle sürdürüyoruz.

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