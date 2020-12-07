Diyarbakır’da ayak izi hırsızı ele verdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yaşanan hırsızlık, polisin dikkatiyle çözüldü.

Hırsızlar, sabaha karşı 03.00 sıralarında Diyarbakır Bağlar’daki bir cep telefonunu dükkanının önüne geldi.

4 hırsız, bir süre uğraştıktan sonra kepengin alt kısmını yırtıp, camı kırdıktan sonra dükkana girdi. Çete kilitli olan iki çekmeceyi de kırarak çok sayıda telefonu alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. İşyeri sahibinin tespitine göre 100’ün üzerinde telefon çalınmıştı.

50 KAMERA İZLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve cadde üzerindeki farklı açılarda bulunan kameraları saatlerce izlemeye aldı. 50 kamera izlendi.

Sokak aralarına giren 4 hırsızın, 50 metre ilerde, kepenklerini keserek girdikleri bir demirci atölyesinde saklandıkları tespit edildi. Görüntülerde, hırsızların, bir süre burada kaldıkları, ortam sakinleşince dışarı çıktıkları izlendi.

Polis kaldırımdaki ayak izlerini fark etti. Atölyenin zeminindeki yağın hırsızların ayakkabılarına bulaştığı ve sokağa çıktıklarında kaldırımda bu izin kaldığı anlaşıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bölgede yapılan sıkı aramalar sonunda ayakkabısında yağ lekesi bulunan bir kişi yakalandı. Grubun lideri olduğu tespit edilen H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. H.K., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.