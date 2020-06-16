Doğan İnci’nin hayatı… Doğan İnci kimdir ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Doğan İnci’nin hayat hikayesi merakla araştırılıyor. Aslen Gümüşhaneli olan Doğan İnci hakkında merak edilenler haberimizde…

DOĞAN İNCİ KİMDİR?

Doğan İnci, aslen Gümüşhaneli olup, 6 Ocak 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji'nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı.

Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, Adıyaman ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.

2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

Son olarak; 25.10.2016 tarih 2016/759 sayılı kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 29.10.2016 tarihinde halen yürütmekte olduğu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.​