Dün eylem yaptılar, bugün ortadan kayboldular!

Uğur AKAGÜNDÜZ / Edirne

Avrupa'ya geçmek isteyen bir grup mülteci Edirne'nin Doyran köyünde eylem yaparak sınırların açılmasını istemişti. Hayatlarını tehlikeye atarak nehirden Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin dün akşam saatlerinde Edirne İl Göç İdaresi'ne ait otobüslerle Uzunköprü ve Pazarkule Sınır Kapısı'na gönderildiği iddia edildi.

“BURADAN KİMSE GEÇEMİYOR”

Doyran köyü muhtarı Tevabil Çevik, Meriç Nehri kıyısında bekleyen mültecilerin dün akşam saatlerinde Edirne ve Uzunköprü'ye gönderildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

* Gelen yardımları herkese dağıttık. Vatandaşların bazıları battaniye getirdi, bazıları yemek getirdi. Hepsine yardımcı olduk ama Yunanistan 3-4 günden beri atışlar yapıyor. Elçili köyünde de dün akşam atışlar yapılmış. Korkutma amaçlı atışlar yapıyorlar.

* Bütün mülteciler burada. Korkutma amaçlı atış yapıyorlar ama zaten kimse geçiş yapamıyor. Herhangi bir geçiş yok. Dün akşam çok kabalıktı ama şimdi kimse yok. Akşam otobüsler gelmiş ve herkesi Uzunköprü'ye götürmüşler. Kimisini de Edirne'ye götürmüşler.

* Buradan kimse geçemiyor. Her yere asker yığmışlar. Köy halkımız herkese yardım etti. Yemek, erzak, çorap, çocuklar için süt dağıttık. Gelen herkese yardımcı olduk. Her gece buradaydık.

TBMM KOMİSYONU ZİYARET ETTİ

Pazarkule Sınır Kapısı'na incelemeler amacıyla gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyon Üyeleri, Doyran köyünü de ziyaret ettiler.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın da katıldığı ziyarette Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar incelemelerde bulundular. Heyet, köy muhtarı Çevik'ten bilgi almasının ardından köyden ayrıldı.

“MÜLTECİLER PAZARLIK KONUSU YAPILMAMALI”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

* Mülteciler pazarlık konusu yapılmamalı. Burada hak ihlali var. Yunanistan şu kadar geçti, Türkiye bu kadar geçti diyor. Bunlar nasıl sayılıyor? Ne oluyor? Akşam gelindi, sabah baktık yok, her insan geçti kabul ediliyor. Bunların hepsi afaki. Burada bilimsel anlamda şu kadar insan geçti yok.

* Buraya gelmiş olabilir ama burada kalmayıp geldiği illere geri dönmüş olabilir. Nasıl sayıyorlar? Bu toplumu inandırabilecek açıklamalara ihtiyaç var. Buradan gidenleri de karşıya geçmiş gibi sayıyor olabilirler. Yorum yapamıyorum.

* Burada sorun şu olmalı; mülteci sorunu. Hangi coğrafyada dünyaya geleceğini seçme özgürlüğün yok. Mülteci sorunu bir insan hakları sorunudur. Mülteciler kendi iradeleriyle bu statüye düşmüş de değiller.

* Maalesef hayat o kadar acımasız ki insanları sığınmacı konumuna düşürüyor. Bu bölgesel bir sorun da değil. Bu sadece Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin de sorunu değil. Bu bir dünya sorunudur. Bu sorunun çözülmesi lazım.

* İktidar, bugüne kadar yurt dışına çıkışı engelliyordu, şimdi kapıları açtı, ister git ister kal diyor. Görebildiğimiz manzaranın şu sıkıntısı var; bir önceki sınır kapısındayken oradaki biber gazı atışları vs. insan hakları ihlali açısından büyük bir şeydir. Ama mülteciler de karşı tarafa taş atıyorlar.

* Bence bu hususlar büyük bir tehlike yaratıyor. Bu anlamda herkesi sağduyulu düşünmeye davet ediyorum. Burada sağduyulu davranmak lazım. Temel eksenimiz insan hakları olması lazım.

* İnsan haklarının üzerinde partizanca olmaması lazım. Mültecileri de parasal pazarlık konusu da yapmamak lazım. Bunu pazarlık konusu yapmak da vicdansızlık olur.

“YUNANİSTAN'A GEÇEN GÖÇMEN SAYISI 130 BİN OLDU”

İçişleri Bakanı Soylu 3 Mart tarihinde, “Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 oldu” açıklamasını yapmıştı.

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