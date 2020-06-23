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Ecrin bebek olayında ne olmuştu? Ecrin bebeğin katili bulundu mu?

Geçen sene Türkiye'nin gündemine oturan acı olayda Ecrin bebek ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs 2019 günü evinin önünde oynarken kaybolan daha sonra da ayakkabısının ve kemik parçalarının bulunmasıyla yürek yakan detayların ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki Ecrin Bebek olayında neler olmuştu?

10:32 -
Haberler Gündem
Ecrin bebek olayında ne olmuştu? Ecrin bebeğin katili bulundu mu?

Geçtiğimiz sene Türkiye’nin içini yakan olayda 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Son gelişmelere göre anne, baba, amca, babaanne ve dedenin de içinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ECRİN BEBEK OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ene 21 gün boyunca kayıp olan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cesedine ulaşılmıştı. Soruşturmayı yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'ndan kan donduran açıklamalar geldi. İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, “Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz” dedi.

anne baba Bebek Samsun Türkiye
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