EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS 15 Kasım Pazar günü saat 10:15’te tek oturumda yapılacak.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacak.

ÖSYM’DEN EKPSS EK BAŞVURU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar, 06-07 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebilecekler.