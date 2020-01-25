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GALERİ Elazığ depreminden çarpıcı kareler 25 Ocak 2020 09:27
1 Türkiye dün akşam bir kez daha acı deprem gerçeği ile yüz yüze geldi. Elazığ Sivrice'de gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. -15 derece dondurucu soğukta sokaklara dökülen vatandaşlar geceyi buz gibi havada geçirdi. AFAD bölgeye hemen müdahale ederken bakanlar da geldi. İşte dün geceden bu yana objektiflere yansıyan çarpıcı kareler... Fotoğraflar: İHA/DHA
2 Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
3 Çok sayıda ağır hasarlı bina göze çarptı.
4 Vatandaşlar evlerini hızlı bir şekilde tahliye etmeye çalıştı.
5 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye geldi.
6 Süleyman Soylu bölgede incelemelerde bulundu.
7 Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için köpekleri kullandı.
8 Ağır hasarlı binalar için tespit çalışması yapılıyor.
9 Depremin yıkıcı etkileri objektiflere böyle yansıdı.
10 Bölgede hava sıcaklığı -15 dereceye kadar inerken vatandaşlar yaklıkları ateşle ısınmaya çalıştı.
11 Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar endişeli gözlerle olan biteni takip etmeye çalışıyor.
12 Halk geceyi sokakta geçirdi.
13 Elazığ depremi Malatya'da da şiddetli şekilde hissedildi. Doğanyol ilçesinde pek çok binada ağır hasar meydana geldi.
14 Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak yardım amacı ile bölgeye gönderildi
15 Çevre illerden AFAD ekipleri Elazığ'a yönlendirildi.
16 6.8 şiddetinde yıkılan bir bina.
17 Gün ağırınca felaketin boyutları gözler önüne geldi.
18 Uluslararası ajanslar da haberi okurlarına duyurdu. Reuters: Türkiye’nin doğusunda şiddetli deprem…Suriye, İran, Libya’nın başkenti Trablus ve Lübnan’ın başkenti Beyrut da depremi hissetti.
19 Sabah saatlerinde yıkımın görüntüsü objektiflere böyle yansıdı...
Son güncelleme 09:45 | 25 Ocak 2020
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