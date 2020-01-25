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Türkiye dün akşam bir kez daha acı deprem gerçeği ile yüz yüze geldi. Elazığ Sivrice'de gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. -15 derece dondurucu soğukta sokaklara dökülen vatandaşlar geceyi buz gibi havada geçirdi. AFAD bölgeye hemen müdahale ederken bakanlar da geldi. İşte dün geceden bu yana objektiflere yansıyan çarpıcı kareler... Fotoğraflar: İHA/DHA