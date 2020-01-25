GALERİElazığ depreminden çarpıcı kareler25 Ocak 2020 09:27
1Türkiye dün akşam bir kez daha acı deprem gerçeği ile yüz yüze geldi. Elazığ Sivrice'de gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. -15 derece dondurucu soğukta sokaklara dökülen vatandaşlar geceyi buz gibi havada geçirdi. AFAD bölgeye hemen müdahale ederken bakanlar da geldi. İşte dün geceden bu yana objektiflere yansıyan çarpıcı kareler... Fotoğraflar: İHA/DHA
2Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
3Çok sayıda ağır hasarlı bina göze çarptı.
4Vatandaşlar evlerini hızlı bir şekilde tahliye etmeye çalıştı.
5İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye geldi.
6Süleyman Soylu bölgede incelemelerde bulundu.
7Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için köpekleri kullandı.
8Ağır hasarlı binalar için tespit çalışması yapılıyor.
9Depremin yıkıcı etkileri objektiflere böyle yansıdı.
10Bölgede hava sıcaklığı -15 dereceye kadar inerken vatandaşlar yaklıkları ateşle ısınmaya çalıştı.
11Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar endişeli gözlerle olan biteni takip etmeye çalışıyor.
12Halk geceyi sokakta geçirdi.
13Elazığ depremi Malatya'da da şiddetli şekilde hissedildi. Doğanyol ilçesinde pek çok binada ağır hasar meydana geldi.
14Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak yardım amacı ile bölgeye gönderildi