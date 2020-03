Elazığlı depremzedelerden ‘Kentsel Dönüşüm’ rant olmasın talebi

Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında merkez Sürsürü Mahallesi'nde kentsel dönüşüme gidileceği ifade edilmişti.

Sözcü'ye konuşan mahalle sakinleri, mahallede yapılacak olan kentsel dönüşümle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini söyleyerek, “Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Yetkililer de bize herhangi bir bilgi vermediği için herkes mağduriyet korkusu yaşıyor. Vatandaşın kafasını netleştirmiyorlar. Buraya gelen yetkililere taleplerimizi ilettik ama yetkililerden bir cevap alamıyoruz” diyerek tepki gösterdiler.

“HASARSIZ EVLERİ HASARLI GÖSTERİP YIKIN DENİLMİŞ”

Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlara hiçbir bilgi verilmediğini iddia eden mahalle sakinlerinden İbrahim Erol, şu ifadeleri kullandı:

* Şuan buradaki sıkıntı riskli alan adı altında milletin hasarlı hasarsız evleri yıkılıyor. Ancak hasarlı ya da hasarsız yıkılacak evlerin kimse değerini bilmiyor, arsa değerini bilmiyor. TOKİ'nin yapacağı evlerin değerinin ne kadar olacağını kimse bilmiyor. Yani herkesin kafası karma karışık.

* Geçenlerde mahallemize Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varank geldi. Kendisine hasarsız evlerin durumunun ne olacağını sorduk. ‘Örnek alınacak sağlam çıkarsa yıkılmayacak' diye beyanatta bulundu.

* Ancak ertesi gün herkesin evlerine yıkım için tebligat dağıtıldı. Biz gelen personele dedik; Sayın Bakan Yardımcısı hasarsız evlerin yıkılmayacağını söyledi.

* Görevliler de; ‘abi size hasarsız evler yıkılmayacak dedi ama bize de hasarsız evleri hasarlı gösterip yıkın diye beyanatı var' dedi.

* 170 dönümün içindeki bütün binaları yıkacaklar ama bunun yanında riskli alana giren 4 tane binayı da korumaya aldılar, onları yıkmayacaklarmış. Bizim de binalarımız hasarsız ama bizim binalarımızı da yıkıyorlar.

“HERKES MAĞDURİYET KORKUSU YAŞIYOR”

“Bizim talebimiz eğer binalarımız yıkılacaksa binalarımızın, arsalarımızın değerinde verilmesi” diyen Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Biz hasarsız olan binalarımızın yıkılmamasını istiyoruz. Yıkılacaksa değerinin verilmesini istiyoruz. Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Yetkililer de bize herhangi bir bilgi vermediği için herkes mağduriyet korkusu yaşıyor.

* Vatandaşın kafasını netleştirmiyorlar. Buraya gelen yetkililere taleplerimizi ilettik ama yetkililerden bir cevap alamıyoruz, bilmiyoruz diyorlar. Uzlaşma ekibi gelecek onlarla uzlaşacağız ama yıkıldıktan sonra ben kiminle uzlaşacağım.

* Yarın uzlaşma ekibi gelince 10 liralık malıma 5 lira derse ben hakkımı nasıl arayacağım. Ama binam yıkılmadan önce gelsin bana desin ki, ‘senin binanın değeri budur, arsanın değeri budur' o zaman aklıma yatarsa veririm.

* Yatmazsa ise derim ki ben hakkımı mahkeme yoluyla arayacağım. Binam yıkıldıktan sonra yarın ben mahkemede nasıl hakkımı arayacağım?

“YETKİLİLER TATMİN EDİCİ BİR AÇIKLAMA YAPMIYOR”

Yetkililerin mahalle sakinlerine kentsel dönüşümle ilgili bilgi vermediğini iddia eden Mustafa Daş, şu ifadeleri kullandı:

* Ben esnaflık yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum. Burada bir dükkanım, bir depom bir de iki katlı müstakil evim var. Evimi yeni yaptım tamamen hasarsız. 24 Ocak'ta yaşadığımız depremden sonra yapılan incelemelerde de hasarsız çıktı.

* Dükkanımız ve depomuz orta hasarlı olmasına rağmen burada herhangi bir hak istemiyoruz biz. Sıkıntımız yok. Buradaki yeni binalar hakkında sıkıntılarımız çok büyük. Karşımıza gelen insanlar yıkın, boşaltın demekten başka bize verdikleri bir bilgi yok.

* Ne malımızın ekspertiz değerini biliyoruz, ne metrekare birim fiyatını biliyoruz, ne de binanın ederini biliyoruz. Bize herhangi bir bilgi verilmiyor.

* Mahallemizde yapılacak olan çalışmalar hep bizden saklanıyor, gizleniyor. Bundan dolayı problemler yaşıyoruz. Gelen yetkililer ile konuştuğumuz zaman her şey güzel olacak, her şey iyi olacak, her şey sizin lehinize olacak deniliyor.

* Ancak buna rağmen hiçbir şekilde insanları tatmin edecek bir açıklama yapılamıyor. Bundan dolayı halkımızın büyük sıkıntıları var.

“MİLLET CAN DERDİNDE BİRİLERİ RANT PEŞİNDE”

Mahalle sakinlerinden Muhsin Erol ise şöyle konuştu:

* Burada arsası, tarlası, mülkü ortak bir sorunu var. Burada herhangi bir muhatap bulamamamız birinci sorun. Bu mahallede devlet bir eylem hareket yapıyorsa halkıyla da muhatap olup karşısına çıkmalı ve açıklamalarda bulunması lazım. Devlet burada bina yapılacaksa bu binaların nasıl olacağını bizlere izah etmesi lazım.

“SÜRSÜRÜLÜ VATANDAŞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULANMASINI İSTİYOR”

Mart ayı belediye meclis toplantısında Sürsürü Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Beş yıldır Sürsürülü vatandaşlar kentsel dönüşümün bir an önce uygulanması ile yatıp kalkıyordu. Sürsürülüler için çok güzel bir proje ile bakanlık olarak çok kısa bir süre içerisinde o proje Sürsürülü vatandaşlarımıza anlatılacak, tanıtılacak, kısa süre içerisinde yıkılan evler yapılacak vatandaş evlerine kavuşacak” demişti.

