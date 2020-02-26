En güzel kandil mesajları ve sözleri! Etkileyici ve anlamlı kandil mesajları 2020

Mübarek üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) bugün başladı. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan ve bin aydan daha değerli olduğu ifade edilen mübarek aylara girmiş bulunuyoruz. Bu mübarek ayların ilki olan Recep ayında ise ilk olarak Regaip Kandili idrak edilecek. Sizler için derlediğimiz haberimizde en güzel kandil mesajlarını ve sözlerini bulabilir, yakınlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. İşte 2020 en güzel ve anlamlı kandil mesajları…

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle… Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm Müslüman aleminin mübarek Regaib Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaib Kandiliniz mübarek olsun…

Bu mübarek günlerin sizlere, Vatanımıza, Milletimize ve bütün İslam Alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Hayırlı Kandiller

Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…