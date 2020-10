Enis Berberoğlu’nun avukatları ikinci kez AYM’ye başvurdu

Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Berberoğlu'nun avukatları bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuşlardı.

İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise ‘karar verilmesine yer olmadığına’ karar vererek İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne yönlendirme yapmıştı. Alınan son kararın ardından Enis Berberoğlu'nun avukatları yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

“BÜTÜN ÜLKENİN ÇIKARLARI NOKTASINDA BU BAŞVURUYU YAPTIK”

Başvurunun ardından basın açıklaması yapan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, şöyle konuştu:

* 14 ve 15. Ağır Ceza Mahkemeleri'nin kararlarının çıkmasını bekledik. Hukuka uygun olabileceği inancına sahiptik. Maalesef her iki mahkeme de ‘hangimiz daha çok hukuka aykırı karar verebiliriz' noktasında yarıştılar ve ipi birlikte göğüslediler.

* Biz bugün, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından önce sadece Enis Berberoğlu için bu mücadeleyi veriyorken, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın uygulanabilir olması açısından, normlar hiyerarşisinde en üstte bulunan anayasanın bütün kurumlarca değer verilen ve uygulanabilen bir noktaya gelmesi açısından bütün ülkenin çıkarları noktasında bu başvuruyu yaptık.

“ANAYASAMIZ, FERTLERİ BİR ARADA TUTAN HARÇTIR”

İvedilikle başvuru talebinde bulunduklarını vurgulayan Ergün şu açıklamalarda bulundu:

* Çünkü geçen her gün, hatta her saat şu an milletvekili olarak Meclis'te yasama görevinde bulunması gereken bir kişinin ve o kişiyi seçen seçmenlerin yani milli iradenin gaspı anlamına gelmektedir.

* Dolayısıyla bu davayı sadece Enis Berberoğlu davası olarak değil; milli iradenin gaspının önüne geçme davası olarak tanıtmak istiyoruz.

* Bütün hukuk devletlerinde, hukukun üstünlüğüne değer veren devletlerde milleti ve devleti bir arada tutan harç anayasadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti fertlerini bir arada tutan harçtır.

* Yerel mahkemeler tarafından verilen kararlar bu harca konulmuş dinamitlerdir. Çünkü eğer anayasamız yoksa biz bir arada, huzur içinde, birlikte, uyumla yaşayan bir millet ve çalışan bir devlet olmaktan çıkacağız.

“KEYFİ UYGULAMALAR KARŞISINDA İKİNCİ KEZ AYM'YE BAŞVURMAK ZORUNDA KALDIK”

“Biz Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda anayasa kararının tanınmamasının çok büyük bir hukuksuzluk olduğunu bilerek gün kaybetmeden buraya geldik” diyen Ergün, şu ifadeleri kullandı:

* 14. ve 15. Ağır Ceza Mahkemeleri'nin verdiği kararlarda, karar vermeleri beklenen konularla ilgili tek satır yoktur. Biz keyfi uygulamalar karşısında ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak zorunda kaldık.

* Anayasa Mahkemesi'nin kararının tanınmaması yolu Türkiye'yi kabile devletine götürür. O yüzden sadece Enis Berberoğlu değil, belki de torunlarımız için bugün burada bir adım atmış olduk.

“BERBEROĞLU'NUN MİLLETVEKİLLİĞİ ELİNDEN ALINDI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Berberoğlu'nun çok önemli hak ve özgürlüklerinin ‘elinden alındığını’ söyleyen Erkek, şöyle konuştu:

* Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı elinden alındı. Milletvekilliği elinden alındı. Özgürlüğü elinden alındı.

* Anayasa Mahkemesi çok ağır hak ihlalleri tespit etti ve dedi ki yerel mahkemeye, ‘tüm ihlali tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıracaksın. Yeniden yargılama kararı vereceksin'.

* Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Hepimizi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı da, yürütmenin başı sayın Cumhurbaşkanı'nı da, mahkemeleri de idareyi de, herkesi bağlar.

“AYM KARARI MUTLAKA UYGULANMAK ZORUNDA”

“Anayasa Mahkemesi kararını kişisel gerekçelerle, kişisel yorumlarla eleştirebilirsiniz ama ‘ben uymuyorum, beni bağlamıyor' diyemezsiniz” ifadelerine yer veren Erkek, şöyle konuştu:

* Bugün yaşadığımız sorun çok önemli bir sorun. Bütün Türkiye'nin sorunu. Bir hukuk devleti sorunu.

* Anayasa Mahkemesi kararı mutlak ve mutlaka uygulanmak zorunda. Aksi, anayasayı askıya almaktır. Ve bugün maalesef anayasa askıda.

* Hukuk devletinin temeline dinamit koymaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Anayasa devletin işleyişini belirler. Anayasa hak ve özgürlüklerimizin güvencesidir.

* Anayasayı koruyan organ da Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi kararı bugün uygulanmayarak devletin sigortasını attırdılar.

“AYM KARARLARI UYGULANMAZ İSE 83 MİLYONUN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ ASKIDA DEMEKTİR”

Erkek, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Buna müsaade edersek eğer, ki burada en büyük görev yargıya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na düşüyor, yasama ve yargı organlarına düşüyor. Çünkü maalesef bugün yasama da yargı da, dördüncü güç olan basın da yürütmenin ağır tahakkümü, vesayeti altında. Bütün mücadelemiz bu.

* Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmaz ise tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 83 milyonun hak ve özgürlükleri askıda demektir. Çünkü hepimizin tüm hak ve özgürlükleri anayasada güvence altına alınmıştır.

* Siz Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaz iseniz vatandaşları güvencesiz bırakırsınız. Hukuk devletini tümüyle yıkarsınız. Onun için bugün ikinci başvurumuzu yaptık Enis Berberoğlu'nun avukatları sayın Yiğit Acar ve sayın Murat Ergün ile birlikte.

“MÜCADELEMİZ DEMOKRASİ VE HUKUK MÜCADELESİ”

Konunun bir ‘devlet krizine ve anayasa krizine’ döndüğünü savunan Erkek, şu açıklamalarda bulundu:

* İvedilikle yargı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu krizi ortadan kaldırmak zorunda, bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin belirlediği ihlalin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması gerekiyor.

* Mücadelemiz demokrasi mücadelesi ve hukuk mücadelesi. Mutlaka ve mutlaka Enis Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, parlamentoya dönmeli ve milletvekilliği görevine devam etmeli. Bunun için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

İlginizi Çekebilir TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması