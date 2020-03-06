Erdoğan, cami içinde Rusya’yla yapılan ateşkesi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı ve cami içerisinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada Rusya ile yapılan ateşkesten bahsederek şu ifadeleri kullandı:

* Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 3 Ayların içerisinde yaptığımız, yapılan tüm ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Rabbim bizi Ramazanı-ı Şerif'e yine aynı dua ve niyazla ulaştırsın.

* Bu süreçte Barış Pınarı bir taraftan, İdlib'te bir taraftan, Libya'da kahraman ordumuzun askerimizin büyük mücadeleleri oluyor. En sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibariyle ateşkes ilanında anlaştık.

* Temennimiz odur ki bu sürer ve böylece Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların kabulüyle bu neticeye vardık. Ayın 15'inden itibaren bu işin detayları konuşulacak.

“SARILMALARI, ÖPÜŞMELERİ ERTELEYELİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Corona virüsü konusunda vatandaşları uyararak şöyle konuştu:

* Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Malum dünyada Corona virüsü salgını var.

* Bu salgın sebebiyle Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara sarılmaları öpüşmeleri, musafaha, bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle ben sizden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu.

* Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir. (İHA)

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

İLGİLİ HABER İdlib'de ateşkes kararı! İşte Rusya ve Türkiye tarafından imzalanan mutabakat metni