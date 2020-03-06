Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, İdlib’deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Ateşkes, ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor. Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız.

*Bugün Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’le ikili ilişkilerimizi ele aldık. Özellikle Suriye’de İdlib bölgesindeki gelişmeler gündemimizin öncelikli maddesini teşkil etti.

*Tabi onunla kalmadık, Libya’yı da görüşme imkânımız oldu. Rusya Federasyonu ile ekonomi, ticaret, sanayi, turizm, enerji alanlarında kapsamlı ve çok boyutlu ilişkilerimiz var.

*Bugün bu konuları ele alma imkanımızın yanında, bu yıl ülkemizde yapacağımız Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için Sayın Putin’i ülkemize davet ettik.

*Suriye konusunda daha önce de Sayın Putin’e söylediğim bir konuyu bugün de ele alma fırsatı bulduk. Suriye ve İdlib’deki gelişmeler ikili ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilememelidir.

*Bu anlayışla bugün önemli bir adım attık ve ateşkes anlaşmasını yaptık. Buradaki üç madde önem arz ediyor.

*6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren yürürlüğe giren ateşkesle ilgili arkadaşlarımız konunun sahada takibini de yapıyor. Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor.