Cumhurbaşkanlığı: Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde ‘en kısa sürede yüz yüze görüşmeye’ karar verdiklerini duyurdu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

*Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak

*Sayın Cumhurbaşkanımız, sayıları milyonu bulan insanları sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimizin kanlarının eklendiğini belirtmiş, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını vurgulamıştır.

*Sayın Cumhurbaşkanımız, doğrudan ülkemize saldırıldığı bir ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını kaydetmiştir.