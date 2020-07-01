Eski eşini 9 yerinden bıçakladı, 51 günde serbest kaldı!

Eski eşini bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden Ufuk Sakın'ın yargılandığı davanın duruşması Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sakın, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinde SEGBİS'le katılırken, dokuz yerinden bıçaklayarak öldürmek istediği eski eşi Lütfiye Sakın salonda hazır bulundu.

‘Silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve hakaret’ suçlarından 11 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istenen Ufuk Sakın, boşandığı eski eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Üç aydır işsiz olması nedeniyle psikolojik olarak sıkıntı içinde olduğunu ifade eden Sakın, “Olay günü aramızda tartışma çıktı. Bir anlık sinirle baldır kısmından bıçakladım. Boğazına bıçak dayamak suretiyle ‘Seni keserim’ dediğimi hatırlamıyorum. Hakaret ettiğimi de hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.

“TAM KARNIMA SAPLAYACAKKEN…”

Eski eşinin boşanmalarına rağmen evi terk etmediğini ifade eden Lütfiye Sakın, şunları söyledi: Ben kendisini evimde istemiyordum. Benimle birlikte yaşamaya devam etti. Olayın olduğu gün uyuşturucu almak için benden para istedi. Bu yüzden tartıştık. Mutfaktan bıçak alıp baldır kısmıma 4-5 defa sapladı. Bıçağı boğazıma dayayıp “Seni keserim, öldürürüm” diyerek tehdit etti. Tam karnıma saplayacakken Ö.Ç. engel oldu.

“YENGEMİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI”

Tanık Ö.Ç. sanık Ufuk’un dayısı olduğunu, yengesi Lütfiye’nin çağırması üzerine evlerine gittiğini söyledi. Eve gittiğinde dayısının sinirli olduğunu elindeki bıçakla yengesinin baldırı kısmına 6-7 defa sapladığını belirten Ö.Ç., “Bana da zarar vereceğini düşünerek müdahale edemedim. Sonrasında bıçağı yengemin boğazına dayadı ‘Seni keserim’ diye tehdit ve küfür etti” dedi.

EVE 200 METRE YAKLAŞAMAYACAK

Hakim, 51 gündür tutuklu olan sanık Ufuk Sakın’ı ‘suçun niteliği’ ve ‘tutuklu kalma süresini’ dikkate alarak tahliye etti. Hakim, Sakın’ın eski eşinin evine 200 metreden daha fazla yaklaşmama ve haftanın iki günü polis merkezine giderek imza atmak suretiyle adli kontrol altında bulundurulmasını da kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Lütfiye Sakın, kendisini bıçakla öldürmek isteyen eski eşi Ufuk Sakın’ın tahliye edilmesine isyan etti. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Lütfiye Sakın, şunları söyledi:

HAPİSTEYKEN BİLE TEHDİT ETTİ

35 yıl evli kalıp boşandık. Evde kaldığı halde beni bıçaklıyor ama tahliye edildi. Hakime yalvardım ‘Bırakmayın’ diye ama dinlemedi. Hapisteyken üç defa tehdit haberi gönderdi. şikayetimden vazgeçeyim diye. Yarım kalan işini bırakmayacak. Ben evime gidemiyorum. Özgecan gibi olmak istemiyorum, Emine Bulut gibi olmak istemiyorum.

BEN ÖLDÜKTEN SONRA CEZA VERMESİNLER

Çıkar çıkmaz soluğu benim yanımda alacak. Kamerada o dudağını büzüp de kafa sallamasını gördüm. ‘Geliyorum’ diyor yani gördüm. Beni öldürecek ondan sonra ceza verecekler. Ben öldükten sonra ceza vermesinler. Yoksa çocuklarımı da beni de öldürecek. Bu bir gerçek.