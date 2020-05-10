Eski uzman çavuştan kanlı pusu… Genç çifte otomobilde infaz

Erzurum’un Palandöken ilçesinde, uzman çavuşluktan ihraç edilen M.T. (41), iddiaya göre, eşiyle gizli aşk yaşadığını düşündüğü bacanağı Fatih Özmen’in (27) evinin önüne geldi. Dışarıda bekleyen M.T., bacanağı Fatih Özmen ve eşi Hülya Özmen’in (29) araçlarına bindiği sırada tabancasıyla yanlarına gitti.
1.5 YILLIK EVLİLER
M.T., aracın kapısını açarak önce sürücü koltuğundaki bacanağını, ardından araçtan kaçmaya çalışan baldızını silahla vurarak öldürdü. Bacanağı ve baldızını öldüren M.T. polis ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Olayı gören Fatih Özmen'in kardeşi otomobilin yanına giderken ağabeyini ve yengesini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Öldürülen genç çiftin ise aynı kuaförde çalıştıklarını sırada tanışıp 1.5 yıl önce dünya evine girdiği öğrenildi. (İHA)