Eskişehir’deki geyik avı ihalesinde yeni gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin vurulması için 20 Temmuz 2020 tarihinde ihale düzenlenmiş ve 18 kızıl geyiğin 513 bin TL muhammen bedelle vurulması için yapılacak olan ihaleye hayvanseverler başta olmak üzere birçok kesimden tepki yağmıştı.

Aynı zamanda avukat olan Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Gülçin Yapıcı ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Seyhan yürütmenin durdurulması amacıyla Eskişehir 1.İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Mahkeme ise yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Hayvanların av sporu amacıyla da olsa vurulmasına tepki gösteren binlerce kişi sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirmişlerdi.

Sanatçılardan Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül de sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından geyiklerin avlattırılacak olmasına tepki göstermişlerdi.

MAHKEME SON KARARINI SÖYLEDİ

Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Seyhan tarafından açılan ve avukat Merve Şahin tarafından takip edilen dava sonuçlandı.

Eskişehir 1.İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme son kararını verdi. Mahkeme, birden fazla avlak için müşterek ihaleye çıkılmasının kararlaştırıldığı, ancak hangi avlakta kaç tane kotanın avlattırılacağı yönünde bir açıklama yer almaması, ihale şartnamesinde açıklık ilkesi yönüyle uyarlık bulunmaması, Eskişehir ili sınırları içinde farklı devlet avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonunun özellikleri ile popülasyonun devamı için avlattırılmasının gerekliliğine yönelik yeterli düzeyde somut ve teknik veri bulunmaksızın işlem tesisi cihetine gidildiği, av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu ve olumsuz etkilerinin somut şekilde ortaya konulmadığını öne sürerek kızıl geyik popülasyonunun devamı için ihalenin iptaline karar verdi.

KARAR SEVİNÇLE KARŞILANDI

18 kızıl geyiğin avlattırılma ihalesinin iptal edilmesi başta hayvanseverler olmak üzere birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı. Hayvanseverler verilen kararın diğer illere ve avlattırılacak hayvan ihalelerinin iptali için de emsal teşkil edeceğini öne sürdüler. Avukatlar ve hayvanseverler sosyal medya hesaplarından ‘Hukukun üstünlüğü kazandı' paylaşımında bulundular.

KIZIL GEYİKLERİN NESLİ TÜKENİYOR

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Seyhan, ihalenin iptali yönünde verilen kararı sevindirici bulduğunu belirterek şunları söyledi:

* Devlet tarafından koruma altına alınan kızıl geyiklerin, hamilelik sürelerinin 236 gün olması dikkate alındığında, üremelerinin ve yetişmelerinin zor olduğu ve nesillerinin halen tehlike altında olduğu bilinmektedir.

* Uluslararası yapılan akademik çalışmalar neticesinde kızıl geyiklerin, nesli tükenen 10 yaban hayvanından biri olduğu tespit edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bakanlığa bağlı bölge müdürlükleri tarafından açılan ihalelerde 2018 ve 2019 yıllarında av turizmi adı altında toplam 5 bin 92 yaban hayvanı öldürülmüştür.

* Bu rakamlara yasa dışı yapılan avlanmalar ve katledilen hayvanlar dahil değildir. Uluslararası sözleşmeler gereği nesli tehlike altındaki türlerin korunması taahhüt edilmiştir. Avcılık bir spor dalı değildir. Zevk için bir canlının yaşamını sonlandıran hiçbir davranış, spor olarak adlandırılmamalıdır.