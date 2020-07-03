Fabrika patlaması çevre köylerdeki evlerde hasar oluşturdu!

Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, patlamayla birlikte çok sayıda evin camı kırıldı.

Akyazı ilçesi Sukenarı Mahallesi’nde bazı ev ve eklentilerin camları kırıldı. Bir ahırın çatısı kısmen çöktü.

“MADDİ HASARIMIZ VAR”

Amcasının havai fişek fabrikasında çalıştığını ifade eden Kazım Gülten, “Bugün kendisi gitmemiş ama eşi ve çocuğu orada. Camlarımız kırıldı. Maddi hasarımız var. Bu fabrika ne olacak, burada hâlâ duracak mı?” dedi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. İHA