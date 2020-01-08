Felaketin eşiğinden dönüldü: Fırtınalı havada denize açılan 193 göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda lastik botlar içinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 92’si çocuk 193 göçmeni yakaladı.

FIRTINALI DENİZDE ÖLÜME MEYDAN OKUDULAR

Marmara ve Kuzey Ege’de devam eden kuvvetli poyraz nedeniyle tekneler denize açılmazken, insan kaçakçıları bu boşluğu fırsarta çevirmeye çalıştı.

Kuzey Ege Denizi’nde çıkan şiddetli fırtınada ölüme yolculuk eden 149’u Afganistan, 15’i Orta Afrika, 12’si Suriye, 10’u Kongo, 2’si Somali ve 5’i İran uyruklu olmak üzere toplam 193 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (DHA)