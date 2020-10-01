Gazeteci Ayşenur Arslan ‘şüpheli’ olarak savcılığa çağrıldı

Evine ulaşan tebligatla ifadeye çağrıldığını öğrenen Arslan, konunun ne olduğunu bilmediğini söyledi. Arslan, savcılığın çağrısını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

* Güzel bir sonbahar günü. Kapı çaldı: Posta! Bekle-me-diğim mektup geldi. Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim. Görüşecekmişiz!”

Öte yandan Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programındaki dış politika eleştirilerini yasa ihlali sayan RTÜK, Halk TV’ye, “Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” maddesinden, beş günlük ekran karartma cezası vermişti.