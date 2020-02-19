Gazeteler Gezi davası kararını nasıl gördü?

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması dün Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu’nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tahliyesi karar verildi.

Tahliye edilmesi beklenen Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltı kararı verildi.

Gazeteler, yaşanan bu gelişimleri birinci sayfalarına taşıdı.