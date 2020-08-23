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Genç mühendis feci şekilde can verdi!

Tatil için gittiği Bozcaada'da gün batımını izlerken kayalıklardan düşen 28 yaşındaki endüstri mühendisi Ümran Önür yaşamını yitirdi.

18:40 -
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Genç mühendis feci şekilde can verdi!

İstanbul’da özel bir firmada satış danışmanı olarak çalışan endüstri mühendisi Ümran Önür, tatil için arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine geldi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Genç kadın, gün batımını izlemek için Polente mevkiine gitti. Burada güneşin batışını izleyen Ümran Önür, bir süre sonra gözden kayboldu. Beraberindeki arkadaşları bir süre Önür’ü aradı, ancak bulamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ardından durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin geniş çaplı araması sonuca gece saat 01.30 sıralarında Ümran Önür’ün uçurumda cansız bedeni bulundu. Ümran’ın dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor. İHA

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