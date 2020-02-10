Gizemli hayırseverler… İki kişi gelip mahallelinin tüm borcunu ödediler

Merkez 7 Ocak Mahallesi’nde Osman Dal'a ait bakkala lüks bir otomobil ile gelen iki kişi, mahallelinin borçlarını ödemek istediklerini söyledi.

Mahallelinin borcunu toplayan bakkal Osman Dal, alacağının 3 bin 500 lira tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine gizemli hayırsever cebinden 1000 Euro (yaklaşık 6 bin 500 TL) çıkarıp bakkala vererek, “Bizi çok bekletmediniz, üstü kalsın” diyerek otomobille bakkaldan uzaklaştı.

DÜKKANA NOT ASTI

Alacaklarını tahsil eden bakkal Osman Dal üzerinde “Dal Market’ten duyuru. Değerli müşterilerimiz. Veresiye borçlarınızın tamamı hayırsever birileri tarafından 07.02.2020 tarihinde ödenmiştir. Hayırsevere teşekkür ederiz” yazısını iş yerinin camına astı.

1000 EURO VERİP ÇIKTILAR

Esnaf Osman Dal, “İki kişi geldi, ‘Veresiye defterini almak istiyoruz’ dediler. ‘Durumu iyi olmayanların borcunu ödemek istiyoruz’ dediler. Ben de veresiye defterinden borçları toplamaya başladım. Sonra da ‘İşimiz acele, bakkala borç yazdıranın durumu iyi değildir zaten’ dediler. 3 bin 500 lira alacağımız çıktı. 1000 Euro verip, ‘Üstünü de diğer ihtiyaç sahiplerine verirsiniz’ dediler. Biz de koli yaptık onlara verdik” şeklinde konuştu.

‘SİZ O MUSUNUZ’ DİYE SORDUM…

O esnada bakkalda olan Osman Dal'ın eşi Sevdi Dal ise şöyle konuştu: “İçeri girip veresiye defterini sorunca ben direkt olarak ‘Siz o musunuz dedim.’ Kendisi de bana ‘O kim diye’ sordu. ‘İstanbul'da bu şekilde hayır yapan kişi’ dedim. ‘Yok hayır, biz bir hayır kuruluşundan geliyoruz’ şeklinde cevap verdi. Mahallelinin borcunu ödeyip gittiler.”

MAHALLELİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Bakkala borcu olan ve borcunun ödendiğini öğrenen Muzaffer Kurgun isimli vatandaş ise “Bu vatandaşımız kimse Allah kabul etsin. O kadar güzel bir zamanda oldu ki inanın çok mutluyuz. Ailecek namazımızı kıldık şükrümüzü ettik, ailecek dua ettik. Kendisinden Allah razı olsun” dedi. (İHA)

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