GP’den Soylu’ya tepki: Özür ve istifa borcu var

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, cuma akşamı saat 22.00 duyurulan ve 00.00’da başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert bir dille eleştirdi:

“4 MİLYONA KİŞİYE BULAŞABİLİR”

* Devlet aklının bir anlığına da olsa ortadan kalktığına, donup kaldığına şahit olduk. Sonunda da kolektif aklın olmadığı bir ortamda neler yaşanır onları izledik. Bakan ‘250 bin kişi sokağa çıktı' diyor. Bunu az mı görüyorsunuz?

* Bir kişinin corona virüsü 16 kişiye bulaştırdığı ortada. 16 çarpı 250 bin 4 milyona yakın kişi demek. Günlerdir alınan tedbirler bir anda berhava edildi. Sağlık Bakanlığı daha önce bir ay sonra karantinanın ortadan kalkacağını açıklamıştı. Şimdi bu tarih 2 ya da 3 ay sonraya ertelendi.

“DEMEK Kİ KUMDA OYNUYORMUŞ”

* Milletle kurulamayan iletişimin ağır bedelleri olmayacak mı? Ekonomiye, tarıma? Psikolojimize zarar vermeyecek mi? Soylu kusura bakmasın daha önce böyle “Kumda oynamıyoruz beyler, devlet yönetiyoruz” diyordu. Demek ki devlet yönetmiyormuş kumda oynuyormuş kendisi. Yöntem de yanlıştır tarih ve saat de yanlıştır. Daha sonraki demeçler de yanlıştır.

“KAMU SPOTLARIYLA DUYURULMALIYDI”

* Bu kadar sorumsuzca alınan karardan sonra, ki biz kararı destekliyoruz. Karar Cumhurbaşkanı ve bütün bakanlar kuruluyla birlikte duyurulmalıydı. Kamu spotlarıyla yayınlanmalıydı. Gerekirse telefonlara mesajlar atılmalıydı. Bir gün öncesinden yasak bilgisi verilmeliydi. Sosyal mesafeye dikkat edin, alışverişlerde kurallara dikkat edin denmeliydi.

“YANLIŞ KARAR ALMIŞTIR”

* Sivil toplum kuruluşları devreye sokulabilirdi. Valilikler, emniyet müdürlükleri bir gün önceden tedbir alabilirdi böylelikle. Soylu yanlış karar almıştır. Hâlâ yanlışını kabul etmemiştir. Soylu'nun bu millete hem bir özür hem de bir istifa borcu vardır.