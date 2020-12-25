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Hafta içi bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında bakkal ve market gibi işletmelerin çalışma saatlerine kısıtlama getirdi.

Güncellenme: 09:48, 25/12/2020
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Hafta içi bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

Bugün başlayacak ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar günlük ihtiyaçları için bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor.

Bugün tüm yurt genelinde bakkal ve marketler saat 10.00'da açılacak ve 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi saat 20.00'de kapanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçı gibi işletmeler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Yasak boyunca araç kullanmamak şartı ile vatandaşlar bu dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

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