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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Dün Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı ‘hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde’ haberi sonrasında vatandaşlar corona virüsü yasaklarının tekrardan gündeme gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.

Güncellenme: 10:43, 22/10/2020
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

İsmail Çatak'ın açıklaması şu şekilde;

“Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, katıldığı bir televizyon programında corona virüsü ile ilgili ilave tedbirlerin gündemde olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 21 Ekim tarihinde 2 bin 13 kişide corona virüsü tespit edildi.

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de bu zaman kadar 353 bin 426 kişi corona virüsü ile enfekte oldu.

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