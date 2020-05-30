Hakkari’den acı haber: 2 şehit!

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Uzman Çavuş Uğur Bora ve Sözleşmeli Er Mehmet Günay şehit oldu.

Hatay Valiliği, şehit Mehmet Günay’ın Hatay’ın Altınözü nüfusuna kayıtlı olduğunu açıklandı.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Hakkari’de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, Hakkari'de yapılacak olan törenin ardından Tokat’a gönderilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkâri bölgesinde Keşif Gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır.

* Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

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