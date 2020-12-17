Halk, çözüm süreci değil PKK’nın bitirilmesini istiyor

MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, son günlerde yeniden gündeme getirilmeye çalışılan, çözüm sürecine tepki gösterdi. Akçay, “Vatandaş yeni bir çözüm süreci istemiyor. Ancak birileri, tavuk kümesinde tilki misali sürekli bunu kaşıyor. Bir yanlış iki defa tekrarlanmaz. Halkımızın isteği, terör örgütünün kökünün kazınmasıdır” dedi.

Bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan gerilime de değinen Akçay, eski yılların meclis zabıtlarını incelediğinde, gerginliklerin özellikle 1960'lı, 1970'li yıllara göre, bugünkü parlamentoda konuşmalara karşı daha tahammüllü olduğunu belirtti.

Akçay, “Bizce, HDP'nin konumu demokrasimizin kangreni haline geldi. Hem terör örgütünün uzantısı olacak, hem milletvekilleri bölücü örgüt tarafından belirlenecek, hem de legal siyaset yapacaksın. HDP, terör örgütüyle bağını mutlaka kopartmalı. Terör örgütünü kınayamayan HDP'liye PKK'lısınız diyorum. HDP'liler tarafından çok ağır konuşmalar da yapılıyor. Talepleri karşısında inanın dişimizi sıkıyoruz. ‘Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen kişi isterse parti lideri olsun. Bizim gözümüzde teröristtir” diye konuştu.

TERÖR BİTTİ HUZUR GELDİ

Türkiye'yi il il dolaştığını söyleyen MHP'li Akçay, “Hakkari, Şırnak başta olmak üzere her ilimizi dolaştım. Gittiğimiz yerlerde yalnız MHP'lilerle değil, her görüşten vatandaşlarımızla sohbet ettim. Bugün bütün illerimiz, ilçelerimiz huzur beldesi haline geldi, terörden tamamen uzaklaştı. Vatandaş adeta devletiyle bütünleşmiş. Sosyal, ekonomik yatırımlar da giderek daha da artıyor. Güvenlik oldukça yatırım da artacak. Vatandaşın istediği huzur ve güvenlik. Terör örgütünden sıtkı sıyrılmış. Devletine, ordusuna ve bayrağına sonuna kadar sahip çıkıyor” açıklamasını yaptı.