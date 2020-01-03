Haşdi Şabi nedir? Haşdi Şabi örgütünün amacı ne?

Sık sık gündeme gelen ve adı daha önce çok fazla duyulmayan Haşdi Şabi merak ediliyor. Haşdi Şabi’nin anlamı ne, Haşdi Şabi’nin lideri kim sorularının cevabı haberimizde…

HAŞDİ ŞABİ HANGİ GRUPLARDAN OLUŞUYOR

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde Sünni milisler de var.

Economist dergisinin doğruluğu teyit edilmemiş verilerine göre; Haşdi Şabi'de savaşan milislerin yaklaşık 120 bini Şii, 16 bini ise Sünni Iraklılar.

Bu rakamların çok daha fazla olduğunu belirten açıklamalar da bulunuyor.

Haşdi Şabi bünyesinde yer alan onlarca örgütlerden öne çıkanlar şunlar: Bedir grubu, Asaib Ahl El-Hak, Barış Tugayları (Mukteda El Sadr'ın grubu), Hizbullah Tugayları, Seyyid El Şuhada Tugayları, Kataib El İmam Ali, Ebu El-Fadl El-Abbas Güçleri, Harakat Hizbullah El-Nucaba.

Haşid Şabi'de, Türkmenlerden oluşan gruplar da bulunuyor.

HAŞDİ ŞABİ’NİN İRAN İLE İLİŞKİSİ VAR MI?

Haşdi Şabi bünyesindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

BBC Farsça Servisi'nden Kasra Naji, örgütün İran Devrim Muhafızları tarafından teşkilatlandırıldığını, bünyesindeki grupların liderlerinin genelde, Tahran'la ve de İran'daki kutsal Kum şehriyle yakın ilişkileri olan din adamları olduğunu söylüyor.

Naji, “Danışmak için düzenli olarak İran'ı ziyaret ediyorlar. Ve paranın ve silahların bir bölümü İran'dan geliyor. Bu yüzden ilişkileri ideolojik olarak da, maddi destek açısından da ve diğer diğer bağlamlarda da oldukça güçlü” diyor.

HAŞDİ ŞABİ’NİN ANLAMI NE?

Haşdi Şabi’nin Türkçe olarak anlamı Halk Seferberlik Güçleri olarak tercüme edilebilir.