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Hastanedeki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi

Gaziantep'te Sani Konukoğlu Hastanesi'nin covid-19 yoğun bakım ünitesinde cumartesi günü meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Güncellenme: 10:52, 21/12/2020
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Hastanedeki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi

Gaziantep’te SANKO Üniversitesi’ne bağlı Sani Konukoğlu Hastanesi’nin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde cumartesi sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu patlama meydana gelmiş çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve yangından etkilenen 11 hasta ise başka hastanelere sevk edilmişti.

Bu sabah saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilen hastalardan Hamo Aslan ve Münevver Güler’in de hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 12’e yükseldi.

Cumartesi Gaziantep patlama Sanko Üniversitesi
Yayınlanma Tarihi:10:46,