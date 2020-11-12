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Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri ortaya çıktı

Geçen temmuz ayında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Patlamada yedi kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 09:21, 12/11/2020
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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz saat 11.15 sıralarında meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda yedi kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı.

SÖZCÜ, patlamanın meydana geldiği anın kayıtlarına ulaştı. Patlama sonrası büyük panik yaşanırken, tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.

ALTI GÜN SONRA BİR PATLAMA DAHA

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu beş şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz’da 11.35 sıralarında kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada üç asker şehit olmuş, sekiz jandarma ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:09:16,
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