Havalimanında corona şoku! Güvenlik personeli, çocuğu ve 21 personel karantinaya alındı

Olay Çardak ilçesinde bulunan havalimanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli Çardak Havalimanı'nda görevli güvenlik personeli H.Ş.'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ÇOCUĞUNA TEST YAPILDI

H.Ş.’nin rahatsızlanan oğlunu yüksek ateş şikayeti ile hastaneye götürdüğünde uygulanan testte çocuğunun ve kendisinin pozitif çıktığı belirtildi. H.Ş., oğlu, aile üyeleri hastanede karantinaya alınırken, aile üyelerinin temasta bulunduğu kişilere de test uygulandı.

21 GÖREVLİ KARANTİNAYA ALINDI

H.Ş.'nin testinin pozitif çıkması üzerine aynı vardiyada görevli olduğu 21 güvenlik personelinin 14 günlük karantinaya alındığı öğrenildi. Öte yandan havalimanında görevli tüm personele test uygulandığı belirtildi. İHA